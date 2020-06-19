РИАМО - 19 июн. Жизнь в Москве возвращается в привычное русло после вспышки коронавирусной инфекции, количество передвижений по городу уже достигло 70% от уровня до пандемии, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас количество передвижений по городу значительно увеличилось и сегодня вышло где-то на планочку 70% от доковидного периода», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в столице уже начали появляться автомобильные пробки, а в метро значительно увеличилось количество пассажиров.

«Очень важно сохранять масочный режим в метро, в общественном транспорте, в пригородных электричках, в автобусах», - подчеркнул Собянин.

Ранее мэр попросил работодателей как можно дольше сохранять режим удаленной работы для своих сотрудников, что позволит снизить риск заражения людей коронавирусом.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- В Подмосковье возобновляется очный прием в отделениях МФЦ. При этом необходима предварительная запись.

- С 25 июня в Подмосковье могут вернуться к работе объекты розничной торговли любой площади.

- Подмосковные музеи начнут принимать посетителей с 25 июня.

- Детские лагеря в Московской области начнут работать с 15 июля.

- Фитнес-центры Подмосковья возобновят работу с 1 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Самые важные новости дня в карточках.

- Жители Подмосковья теперь могут сдать бесплатный тест на антитела к Covid-19.

- В двух музеях Москвы появятся экспозиции, посвященные пандемии.

- Треть зараженных коронавирусной инфекцией дошкольников способна стать опасным разносчиком болезни для окружающих людей.

- В столице в четыре раза сократился прирост новых случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.