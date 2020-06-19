РИАМО – 19 июн. Вдова, сын и брат погибшего курьера Сергея Захарова признаны потерпевшими по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своей машине пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые ранения, в результате чего он умер в больнице.

«Маргарита Захарова, вдова погибшего Сергея Захарова, и их сын Виталий также были признаны потерпевшими в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова. Сегодня мы передали следователю, ведущему дело, соответствующие ордера. Сразу уточню, чтобы не было кривотолков: и Валерий (брат погибшего – прим.ред.), и Маргарита, и Виталий Захаровы являются моими доверителями», - отметил защитник семьи Захаровых.

Он также рассказал, что вел разговор с семьей погибшего о поездке следователя к матери Сергея Захарова в Рязань, чтобы также признать ее потерпевшей в этом деле. Однако все дела в этом отношении будут решать через адвоката.

Ранее Ефремов записал видеообращение, в котором принес извинения семье и пообещал, что не будет пользоваться связями с влиятельными знакомыми, чтобы смягчить наказание. В настоящий момент артист находится под домашним арестом.