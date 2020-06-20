РИАМО - 20 июн. В субботу в Москве состоится генеральная репетиция парада Победы, который в этом году перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

Генеральную репетицию и прогон техники все желающие смогут посмотреть на столичном портале «Окно в город».

На пути следования колонны из временного парка на улице Нижние Мневники будет ограничено дорожное движение. Ограничения будут снимать по мере прохождения колонны.

Так, нельзя будет проехать по Крылатской улице от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники, по улице Мневники от Крылатской улицы до Карамышевского моста, по улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной, по проспекту Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева, по Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадной, Новинскому бульвару, улицам Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й Брестской от улицы Гашека до Триумфальной площади и по 2-й Брестской улице.

Кроме того, до 13:00 на улице Красная Пресня, Новинском бульваре, улицах Садовой-Кудринской и Большой Садовой запрещена парковка.

Также в день проведения генеральной репетиции над Москвой установлен временный режим использования воздушного пространства. Это необходимо для обеспечения безопасности.

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