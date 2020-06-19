РИАМО - 19 июн. За пять месяцев 2020 года в Подмосковье при помощи видеокамер системы «Безопасный регион» раскрыто 503 преступления, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.



«Система «Безопасный регион» не только помогает зафиксировать противоправные действия в режиме онлайн, но также камеры и современные технологии дают возможность распознавать лица подозрительных граждан, оперативно определить владельцев автомобилей по номеру транспортного средства. Мы неоднократно убеждались на практике в действенности данной системы, в ее огромных возможностях», - сообщил зампредседателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Он добавил, что видеонаблюдение помогает как раскрывать уже совершенные преступления, так и предотвращать новые.



Так, недавно в Подмосковье был задержан 53-летний мужчина, на счету которого может оказаться серия убийств и изнасилований. Подозреваемый работал в аварийной бригаде сантехников и проникал в квартиры жертв под предлогом ремонта оборудования. Установлено, что его последней жертвой стала пенсионерка из Каширы.