Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу утвердил очередное снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. О том, что заработает в Подмосковье в июле, а что пока закрыто, читайте в материале РИАМО.

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С 1 июля заработают фитнесы

Уже с 1 июля жители Подмосковья смогут посещать фитнес-центры. Правда, принять всех желающих сразу они пока не смогут. Как сообщили в областном оперативном штабе по коронавирусу, работа спортивных организаций разрешается при условии их загрузки не более чем на 25 % от единовременной пропускной способности.

Также с 1 июля на стадионах разрешается проведение спортивных мероприятий при условии, что число участников не превышает 50 человек, и тренировки среди воспитанников спортивных организаций.

При этом спортивные объекты смогут открыться, направив уведомление о готовности к работе согласно отраслевым стандартам, соответственно, в областной Минспорт и администрацию городского округа.

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С 15 июля откроются лагеря

В середине июля, наконец, состоится долгожданное событие для родителей подмосковных школьников – 15 июля откроются детские летние оздоровительные лагеря.

При этом условия отдыха детей будут постоянно мониторить, а в случае нарушений материалы будут направлены главному государственному санитарному врачу Московской области.

Лагерь сможет начать прием детей при условии уведомления Минсоцразвития Московской области и орган местного самоуправления городского округа.

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Услуги МФЦ в полном объеме

Кроме того, жители Подмосковья смогут очно получить в МФЦ полный набор госуслуг. Правда, для этого все еще требуется предварительная запись по телефону 8 (800) 550-50-30, а также через портал госуслуг. Ранее центры «Мои документы» временно оказывали ограниченный набор услуг в очном формате.

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Что пока под запретом

В связи с действием режима повышенной готовности в Подмосковье все еще запрещены массовые мероприятия, не работают театры, кинотеатры, концертные залы, цирки и другие развлекательные объекты.

С 25 июня в Московской области снова открываются торговые центры, но развлекательные зоны, фудкорты и кинотеатры в них пока будут закрыты.

Также с 12 июня в регионе заработали летние веранды кафе и ресторанов при условии соблюдения социальной дистанции, однако полностью заведения общепита еще не открылись.

Ранее заработали салоны красоты, бани, строительные и садовые гипермаркеты, открылись парки.

В Подмосковье также отменен пропускной режим и обязательная самоизоляция граждан, но действует масочный режим.