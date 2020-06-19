РИАМО - 19 июн. Участники фестиваля «Красная площадь» перечислят часть вырученных средств от продажи книг в фонд «Правмир», который собирает деньги на покупку средств защиты для врачей, лечащих больных с Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Фестиваль проходил проходил с 6 по 8 июня. Шестой книжный фестиваль «Красная площадь» за три дня посетило свыше 15 тысяч человек.

«Фестиваль стал первопроходцем в проведении крупного культурного события в то время, когда мир только начинает медленно возвращаться к привычному ритму жизни после нескольких месяцев карантина. Перед стартом все участники прошли тест на Covid-19. Из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, и мер безопасности, которые мы скрупулезно соблюдали под контролем профессионалов Роспотребнадзора, нам пришлось сократить число гостей литературного праздника», - говорится в сообщении.

Три дня фестиваля разделили на пять двухчасовых сеансов, в каждый из которых принимали 1,2 тысячи гостей. При входе всем измеряли температуру.

За три дня посетителям «Красной площади» предоставили более 15 тысяч масок и 20 тысяч пар перчаток, израсходовали около 2,5 тысяч литров антисептика.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- В Подмосковье возобновляется очный прием в отделениях МФЦ. При этом необходима предварительная запись.

- С 25 июня в Подмосковье могут вернуться к работе объекты розничной торговли любой площади.

- Подмосковные музеи начнут принимать посетителей с 25 июня.

- Детские лагеря в Московской области начнут работать с 15 июля.

- Фитнес-центры Подмосковья возобновят работу с 1 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Самые важные новости дня в карточках.

- Жители Подмосковья теперь могут сдать бесплатный тест на антитела к Covid-19.

- В двух музеях Москвы появятся экспозиции, посвященные пандемии.

- Треть зараженных коронавирусной инфекцией дошкольников способна стать опасным разносчиком болезни для окружающих людей.

- В столице в четыре раза сократился прирост новых случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.