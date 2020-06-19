РИАМО - 19 июн. В городском округе Электрогорск устранили замечания, выявленные во время инспекции дорожной сети 11 июня, осмотр проводил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За неделю на дорогах и во дворах устранили более 340 ям. Также дорожные службы очистили свыше 11 километров дорог от смета и мусора, окосили 9,6 километра травы вдоль проезжей части, восстановили разметку на 6 пешеходных переходах и нанесли порядка 15 километров осевой разметки на дорогах.

«Ямы во дворах занимают первое место по числу обращений в ЦУРе Электрогорска. Муниципальным службам необходимо усилить работу по ямочному ремонту, дорожным службам необходимо восстановить дорожную разметку, в первую очередь внимание надо уделить пешеходным переходам. Выполнение работ и соблюдение сроков проверит Служба инспекции автодорог», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Также в округе отремонтировали две автодороги, за которые проголосовали жители на портале «Добродел»: СМУ-3 и улицу Калинина. Ремонт провели за счет субсидии из дорожного фонда Московской области в размере 11 миллионов рублей.

На дорогах заменили асфальтобетонное покрытие общей протяженностью порядка 3,4 километра, также вдоль дорог продолжается строительство тротуаров. Дорога СМУ-3 является подъездом к промышленному предприятию, в котором работает более 600 человек. Интенсивность движения по улице Калинина составляет более 1,5 тысяч машин в сутки.