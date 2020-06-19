РИАМО - 19 июн. Для развития городов региона специалисты земконтроля Подмосковья осмотрят более 200 земельных участков федеральной собственности, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«С начала 2020 года в областную и муниципальную собственность переданы порядка 180 гектар земли и более 100 объектов недвижимости, за последний месяц в областную собственность приняты более 60 гектар федеральных земель для строительства дорог регионального значения», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что до конца года планируется осмотреть 200 земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Результаты осмотров поступят в Росимущество. Там примут решение о дальнейшем использовании недвижимости.

Для мониторинга земельного комплекса Подмосковья ежегодно формируют план осмотров, который основан на риск-ориентированном подходе. Программа отбирает перечень неиспользуемых земель или земель с высоким риском нарушений, чтобы муниципалитеты направили инспекторов проверить данные участки.



Осмотры федеральных земель проходят в рамках соглашения о взаимодействии правительства Московской области и Территориального управления Росимущества в Московской области.