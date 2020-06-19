РИАМО - 19 июн. Люберецкий технопарк «Лидер» полностью укомплектован, во втором квартале этого года управляющая компания технопарка подписала с резидентом договор на последнюю свободную площадку, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Большую часть резидентов технопарка составляют организации в сфере медицинских технологий: для проведения научных исследований в нем есть специализированные лаборатории.

«Благодаря размещению в одном месте разнонаправленных и высокотехнологичных компаний, у резидентов появляется возможность в короткие сроки развивать производство на доступных площадях. В настоящее время инвесторы могут воспользоваться площадками 14 технопарков Московской области. Они обеспечены всей необходимой инфраструктурой для развития бизнеса. Дополнительная информация бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области invest.mosreg.ru», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Ранее ведомство заключило с компанией «Технотраст» соглашение о реализации инвестиционного проекта по развитию промышленного технопарка в городском округе Люберцы.

Также при поддержке Мининвеста Подмосковья компания была включена в программу «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» в целях обеспечения промышленного технопарка газом.

Все площадки технопарка «Лидер» обеспечены энергоносителями, что позволяет компаниям реализовывать полный цикл разработки и выпуска нового высокотехнологичного оборудования.