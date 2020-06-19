РИАМО - 19 июн. 317 учащихся из семи разных стран стали участниками первой дистанционной смены Олимпиадных школ Московского физико-технического института, которая завершилась в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Речь идет о школьниках из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Кыргызстана и Узбекистана. На первой смене были открыты направления математики, физики и информатики. Со школьниками из 7-11 классов занимались 33 преподавателя, 23 ассистента и еще 18 кураторов.

«Мы постоянно привлекаем к участию новых топовых преподавателей, потому что они могут привнести свои уникальные методики и разнообразить материал. Так, не первый год у нас преподает Александр Анатольевич Киреев из Саранского лицея, один из самых признанных в сообществе преподавателей по физике. Или известный школьный преподаватель Михаил Юрьевич Замятин, имя которого ассоциируется с олимпиадой «Максвелл», который на этой смене занимался с седьмыми классами», – рассказал кандидат физико-математических наук, доцент кафедры Общей физики МФТИ и методист отделения физики Олимпиадных школ Леонид Колдунов.

Занятия со школьниками проводят члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, преподаватели и выпускники, которые представляют топовые российские и зарубежные вузы. На отделении физики приняло участие рекордное количество семиклассников. Это стало возможным благодаря дистанционному формату смены. Ведь семиклассников, как правило, родители отпускают неохотно. Тогда как в удаленном формате, попробовать проще.

В Олимпиадных школах МФТИ большое внимание уделяется также факультативам, лекциям, мастер-классам и развлекательным мероприятиям на сплочение. На этой смене впервые вожатые работали с детьми через веб-камеру. Всего состоялось более 100 часов факультативов, в ходе которых ребятам провели онлайн-экскурсию по кампусу Физтеха и построили несколько корпусов в «Майнкрафте», выполнили 25 дистанционных лабораторных работ, рисовали портреты, пекли синнабоны и занимались йогой.

В июле и августе состоятся еще две смены лагеря, в которых впервые откроется отделение биомедицины, и будут привычные смены по химии, компьютерному зрению, информационной безопасности, машинному обучению и анализу данных. Тестирование на них открыто до 23 июня.