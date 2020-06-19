РИАМО - 19 июн. Хакерам предложили 2 миллиона рублей за взлом системы онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ, однако в ходе тестового голосования взломать платформу никому не удалось, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

В пятницу завершилось тестирование платформы, которую будут использовать для проведения электронного дистанционного голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Тестовое электронное голосование прошло в Москве и Нижегородской области, в нем приняли участие почти 90 тысяч человек.

«Систему не удалось взломать. Были какие-то слабые попытки, но ничего серьезного. <...> Поэтому те 2 миллиона, которые были объявлены в виде награды, некому отдать. Но я принимаю решение, что большая часть из этих 2 миллионов будет отдана в рабочую группу, которая разрабатывала систему», - сказал Венедиктов.

Он добавил, что три премии по 300 тысяч рублей вручат журналистам, которые активнее всего освещали электронное голосование, привлекали внимание к проблемам и позволили тем самым усовершенствовать процедуру голосования.

Венедиктов также сообщил, что общие результаты тестового голосования станут известны в ближайшее время.

«Самое главное - мы сымитировали ночью несколько атак, но они были неудачными, то есть создатели системы не смогли ее взломать», - заключил Венедиктов.

Запись на участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию России открыта до 14:00 21 июня. Зарегистрироваться может любой совершеннолетний житель Москвы, у которого есть личный кабинет на порталах www.gosuslugi.ru или www.mos.ru.

Электронное голосование по Конституции для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на портале www.2020og.ru. Пользователи должны будут авторизоваться при помощи любой из учетных записей – на mos.ru или gosuslugi.ru – и открыть страницу электронного бюллетеня. Онлайн-голосование завершится 30 июня в 20:00.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00 на 3,6 тысячи участков в Москве.

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