РИАМО - 19 июн. Комитет по туризму Московской области составил пятерку лучших коротких пешеходных маршрутов для прогулок в регионе, длина каждого из маршрутов не превышает 4 километров, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Сегодня всемирный день прогулки. Идея дня заключается в том, чтобы не спешить и лучше оценить красоту окружающего мира», - говорится в сообщении.



В число маршрутов вошли высотная тропа «Сквозь листву» и «Русский лес» в городском округе Серпухов, экотропа к Пущинскому водопаду в городском округе Пущино, тропа белой ласки в Сергиево-Посадском городском округе и Коломенский кремль в Коломенском городском округе.

Высотная тропа «Сквозь листву» в Серпухове расположена высоте 8 метров и проложена прямо по ветвям деревьев — так можно наблюдать за обителями парка, не тревожа их. Она безопасна для прогулок. Ее длина составляет 200 метров.

Экотропа к Пущинскому водопаду начинается от храма Михаила Архангела в Пущине, проходит по берегу Оки мимо карстовых выходов известняка с родниками и обрывами, мимо заброшенной усадьбы Пущино, и заканчивается настоящим небольшим водопадом. Длина маршрута — 4 километра.

Экологическая тропа «Русский лес» в городском округе Серпухов - это специальная учебная тропа для школьников, рассказывающая о лесоводстве. На ее остановках есть познавательные плакаты, по пути встречаются занесенные в Красную книгу растения. Длина маршрута — 1,4 километра.

Тропа белой ласки в поселке Пересвет Сергиево-Посадского городского округа облагорожена, здесь есть зоны отдыха и информационные плакаты. Длина маршрута — 3,3 километра.

Пешеходный маршрут у Коломенского кремля возможен для самостоятельных прогулок. Маршрут: Коломенский кремль - Москворецкая набережная - Коломенский посад.

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