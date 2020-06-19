РИАМО - 19 июн. В Демонстрационно-выставочном центре Реутова прошло торжественное мероприятие в честь Дня медицинского работника, в зале собрались работники здравоохранения города, для них показали концерт, также им вручили награды областного парламента и администрации Реутова, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«В Реутове на время пандемии был создан инфекционный центр. С этой целью были перепрофилированы отделения Центральной городской клинической больницы. Проведен целый ряд мероприятий по организации круглосуточного лечения заболевших людей. Создан собственный КТ-центр для жителей», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он обратился к медикам со словами благодарности за их работу и в особенности в период пандемии.

«Ваши лучшие качества – профессионализм, самоотверженность и верность долгу – ярко проявились в условиях распространения коронавируса. Вы в полном смысле оказались на передовой с этой страшной угрозой», - отметил Брынцалов.

Он добавил, что для властей всех уровней приоритетной задачей стало сделать так, чтобы врачи, медсестры, фельдшеры, водители экипажей скорой помощи, были надежно защищены. Чтобы их тяжелый, но жизненно необходимый труд оплачивался достойно и без задержек.

В заключении он поздравил присутствующих медиков с наступающим профессиональным праздником и отметил наградами Мособлдумы четырех сотрудников центральной больницы города.

За добросовестный и самоотверженный труд, высокий профессионализм и ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей врачей наградили знаком Мособлдумы «За труды» и памятным подарком.