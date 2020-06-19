РИАМО - 19 июн. В Московской области ликвидировали все подтопления приусадебных участков, частных домов, участков дорог, мостов, вызванные обильными осадками, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

В конце мая на Московскую область обрушились рекордные ливни, дожди продолжились и в начале июня. В результате ряд территорий в регионе оказался затоплен.

«Подтопленных приусадебных участков, частных домов, участков дорог, мостов нет. За 19 июня подтоплений не произошло», - говорится в сообщении.

Таким образом, за пятницу освобождено от воды в одном садоводстве 10 приусадебных участков.

С 29 мая по 19 июня в 27 муниципальных образованиях от воды освободились 1948 приусадебных участков. За пятницу откачали 420 кубометров воды. С 30 мая откачали 49 тысяч кубометров воды.

В пятницу к работам привлекалось 12 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 3 человека, 1 единица техники.