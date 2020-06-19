РИАМО – 19 июн. Крупный сбой произошел в работе мобильного оператора «Билайн» в разных городах России, часть клиентов остались без доступа к домашнему интернету, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом пользователи остались недовольны работой службы техподдержки, которая, по их словам, не реагировала на обращения вовремя.

«У меня два часа не работает инет от слова совсем, у вас «ВКонтакте» уже миллион комментариев без ответов, половина России у вас сейчас без инета, а главное без какой-либо информации», — возмутился один из пользователей Сети.

Чаще всего на проблемы с подключением жаловались абоненты в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Хабаровске, Омске, Томске, Владивостоке, Кемерове и Москве.