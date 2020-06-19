РИАМО - 19 июн. Московских автовладельцев призывают отказаться от поездок в центр города утром 20 июня из-за ограничения движения, связанного с репетицией парада Победы, говорится в сообщении пресс-службы Центр организации дорожного движения.

В субботу с 5:30 утра начнут ограничивать движение в городе.

«Рекомендуем заранее ознакомиться с подробными схемами ограничений на Едином транспортном портале и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях в центральную часть города в вечернее время», - говорится в сообщении.

Для передвижение по городу в это время суток просят воспользоваться общественным транспортом.

Движения транспорта будет ограничено на следующих участках – на улице Крылатской от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники, на улице Нижние Мневники от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники, на Карамышевском мосту в сторону улицы Мневники, на улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники, на проспекте Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения.

А также на улицах Мневники, Красной Пресне, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Баррикадной, Садовой-Каретной, Звенигородском шоссе, улице Баррикадной, Новинском бульваре.

Кроме того, ограничения в движении будут на улицах 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади, 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.

Ограничения будут сняты по мере прохождения колонны военной техники.

В этом году на 9 мая были отменены общественные мероприятия из-за распространения коронавируса. Парад Победы перенесли на 24 июня. Этот день станет выходным.