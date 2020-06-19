РИАМО - 19 июн. Ситуационно-аналитический центр энергетики и ЖКХ Московской области, созданный министерством энергетики Московской области при инициативе Минстроя России, официально начнет работу с 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы Минэнергетики Подмосковья.

В центре будет собираться и обрабатываться информация по жалобам жителей со всех порталов, социальных сетей, а также обращения, поступающие от граждан Подмосковья в единые диспетчерские службы муниципалитетов.

«Это позволит точнее анализировать состояние объектов ЖКХ и энергетики и выявлять наиболее критичные, отслеживать динамику аварийности на объектах инфраструктуры», — отмечается в материале.

В задачи центра также входит сопровождение работы публичного портала «Карта плановых отключений», на котором жители в онлайн-режиме могут получить официальную информацию о плановых отключениях по всем видам ресурсов, а также оформить подписку на оповещения об отключениях.

«Определение того, что является аварией, а что простым технологическим сбоем, различаются. Работа ситуационно-аналитического центра энергетики и ЖКХ направлена на то, чтобы получать корректные и достоверные данные по аварийности, оперативно взаимодействуя с органами исполнительной власти – МЧС России и Минэнерго России, а также на то, чтобы исключить возможность дублирования информации о происшествиях, поступивших из разных источников», — пояснил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Он подчеркнул, что полученные данные помогут выделить наиболее критичные объекты ЖКХ и энергетики, нуждающиеся в модернизации или ремонте.

По его словам, сейчас идет подготовка оперативной работы единой системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ.

Ранее Минстрой России утвердил методические рекомендации о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства. В пилотном режиме система МКА ЖКХ начнет работу с 1 июля текущего года в шести регионах: Санкт-Петербурге, Калининградской, Московской, Саратовской, Сахалинской областях и Республике Саха (Якутия).