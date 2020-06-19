РИАМО - 19 июн. Тестовое электронное голосование завершилось в Москве и Нижегородской области, в нем приняли участие почти 90 тысяч человек, сообщил в пятницу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Данную платформу будут использовать для проведения электронного дистанционного голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.

«Явка составила 11%. В голосовании проголосовало чуть меньше 90 тысяч человек», - сказал Костырко.

В тестовом режиме в Москве проголосовали более 75 тысяч человек. В ходе теста системы москвичи отвечали на вопрос, что важнее для города – создать дополнительные парковочные места во дворах либо увеличить площади зеленых насаждений.

Запись на участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию открыта до 14:00 21 июня. Зарегистрироваться может любой совершеннолетний житель Москвы, у которого есть личный кабинет на порталах www.gosuslugi.ru или www.mos.ru.

Электронное голосование по Конституции для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на портале www.2020og.ru. Пользователи должны будут авторизоваться при помощи любой из учетных записей – на mos.ru или gosuslugi.ru – и открыть страницу электронного бюллетеня. Онлайн-голосование завершится 30 июня в 20:00.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00 на 3,6 тысячи участков в Москве.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>