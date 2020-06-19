РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июн. Специалисты подтвердили пригодность для купания воды в районе трех пляжей в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина осмотрела три оборудованных в муниципалитете зоны пляжного отдыха. В осмотре приняли участие представители Государственной инспекции по маломерным судам Подмосковья, Красногорского пожарно-спасательного гарнизона, ЕДДС, МБУ «КГС», отдела ГО и ЧС и управления благоустройства администрации.

«Пробы воды мы взяли, анализы все сделали, вода везде пригодна для купания», - сообщила Хаймурзина.

В округе оборудованы три зоны отдыха у воды: плотины на реках Баньке и Синичке, а также пляж в военном городке «Павшино». В преддверии начала купального сезона все три зоны обследованы водолазами, произведена очистка дна и береговой линии. Несмотря на то, что официально купальный сезон в Подмосковье еще не открыт, в этих трех традиционно самых популярных зонах отдыха организованы постоянные спасательные посты. Сотрудники МЧС дежурят на них ежедневно с 9:00 до 20:00.

Глава округа также подчеркнула, что до начала купального сезона в зонах отдыха предстоит навести порядок: там, где надо - установить скамейки, туалеты, урны, обновить информационные щиты и дорожные знаки. Вместе с тем, чтобы излюбленные рекреационные зоны оставались чистыми и радовали глаз – жителям также следует отнестись с уважением к окружающей среде.

«Уважаемые жители, пожалуйста, не надо разводить костры из древесных частей лавочек. С прошлого года, мы вынуждены констатировать, ничего не осталось уцелевшего. Это результат нашего с вами отношения. Я прошу вас бережно относиться к окружающей среде, друг другу, вести себя достойно, как взрослые, цивилизованные люди», - сказала Хаймурзина.

Она призвала горожан подавать детям настоящий пример бережного, экологичного отношения к окружающей среде.

В ближайшее время на плотине на реке Баньке будут установлены новые лавочки, они будут изготовлены из прочных несгораемых материалов.