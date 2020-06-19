РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В подмосковном Подольске отец несовершеннолетней девушки избил 14-летнего подростка, который ее обидел, происшествие попало на видео, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило сообщение от местной жительницы о том, что избили ее 14-летнего сына. Полицейские установили, что телесные повреждения подростку причинил мужчина, являющийся отцом несовершеннолетней девушки, с которой у юноши ранее произошел конфликт», - сказала сотрудница.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.