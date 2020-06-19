РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июн. Свыше 370 выпускников школ подмосковного Красногорска в нынешнем году получили аттестаты с отличием, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В 2020 году в муниципалитете завершают учебу 4003 школьника. 373 красногорских выпускника получили аттестаты с отличием», - говорится в сообщении.

Всего аттестаты получили 2 668 девятиклассников, из них 199 с отличием, и 1 335 одиннадцатиклассников, из них - 174 с отличием и медалью «За особые успехи в учении».

«Вручения проходят по заранее составленному графику, чтобы исключить скопление большого числа ребят. Церемонии организованы с соблюдением всех мер безопасности и без риска для здоровья школьников и учителей», - заключается в материале.