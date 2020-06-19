РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июн. Свыше 110 участковых избирательных комиссий в подмосковном Красногорске готовятся к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое стартует 25 июня, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«УИК Красногорска готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию. Для удобства и безопасности граждан оно начнется 25 июня и завершится 1 июля. Всего в муниципалитете 118 участковых избирательных комиссий», - говорится в сообщении

Голосование пройдет при максимальных мерах предосторожности. Будет проводиться термометрия, соблюдаться социальная дистанция и использованы средства защиты: маски, перчатки, санитайзеры. Все, что может вызвать вопросы, напишут на плакатах и указателях.

Граждане старше 18 лет, находящиеся не по месту регистрации, смогут проголосовать в любой точке страны. Для этого надо подать заявление о голосовании по месту нахождения до 21 июня до 14:00 в любом МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии, на портале «Госуслуги» или в любой участковой избирательной комиссии.

Вся информация о поправках в Конституцию на сайте: https://конституция2020.рф. Горячая линия ЦИК РФ: 8(800)200-00-20. ТИК Красногорска: 8(495)562-40-10.

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