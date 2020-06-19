РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 июн. Врачи домодедовской центральной городской больницы спасли 70-летнюю женщину, которую укусила ядовитая змея, сообщается на странице ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

«Врачи Домодедовской ЦГБ спасли пациентку после укуса ядовитой змеи. Пациентку из деревни Привалово в отделение реанимации Домодедовской центральной городской больницы скорая помощь доставила в тяжелом состоянии. Жизнь 70-летней женщины находилась в опасности, но благодаря оперативным и профессиональным действиям домодедовских врачей пациентка она спасена», - говорится в сообщении.

Пациентке ввели специальную сыворотку, а также провели комплекс лечебных мероприятий. В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, ее перевели в отделение ДЦГБ для прохождения дальнейшего лечения.

«Как отмечает главный врач ГБУЗ МО «Домодедовская ЦГБ» Андрей Осипов, в летний период необходимо соблюдать осторожность не только в лесных массивах, но и на дачном участке, поскольку именно с наступлением тепла возникает опасность», - отмечается в сообщении.

Домодедовские медики рекомендуют при укусе змеи быстро наложить повязку выше места укуса, обработать его перекисью водорода и срочно вызвать скорую помощь. В подобных ситуациях важно действовать быстро, чтобы пациенту вовремя оказали медицинскую помощь.