РИАМО - 19 июн. Сок борщевика Сосновского под воздействием солнца может вызвать серьезные поражения кожного покрова, поэтому ожоги нужно скрывать от прямых лучей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Борщевик Сосновского — ядовитое растение, получившее широкое распространение на территории России и других стран. Борщевик представляет опасность для человека из-за свойств своего сока — при попадании на кожу он вызывает долго заживающие химические ожоги.

«При попадании на кожу под воздействием ультрафиолетовых лучей сок этого растения приводит к ожогам, или фотодерматозу. Каждое лето к нам в отделение попадают дети с различными, в том числе тяжелыми поражениями — до 30% тела, вызванными соком борщевика», — сказал заведующий ожоговым отделением Московского областного центра охраны материнства и детства Андрей Веселов.

По его словам, при ожоге на теле появляются покраснения и волдыри с серозной жидкостью, которые иногда начинают гноиться. Это может вызвать некроз тканей, поэтому в такой ситуации следует немедленно обратиться в больницу.

При ожоге необходимо скрыть от солнечных лучей зоны поражения. Если волдырей нет, то нужно промыть пострадавший участок кожи водой, обильно смазать противоожоговыми кремами, спреями или пеной на водной основе. Если волдыри уже проявились, то промывать кожу нельзя, поскольку можно случайно их повредить и занести инфекцию.

Активные работы по уничтожению борщевика проводятся в Подмосковье на протяжении нескольких лет. К борьбе с сорняком привлекают собственников либо арендаторов земельных участков.