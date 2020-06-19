РИАМО - 19 июн. Свободная одежда из натуральных тканей и регулярное питье помогут избежать теплового удара в жаркую погоду, сообщила РИАМО врач-педиатр Юлия Бережанская.

«В первую очередь следим за питьевым режимом. Предпочтительно должна быть вода, минеральная вода, какие-то компоты или отвары, но не соки, не кисломолочные продукты, не газированные сладкие напитки», - сказала Бережанская.

Она отметила, что минимальное количество потребляемой жидкости должно составлять 10-15 миллилитров на килограмм веса, но при температуре воздуха выше 25 градусов необходимо увеличить этот объем в 2-3 раза. Воду следует пить периодически в течение дня. Также в жаркое время лучше не нагружать желудок тяжелой пищей.

«Избегаем опасного времени нахождения на улице – это, как правило, с 11:00 или 12:00 до 16:00-17:00. В опасное время стараемся не находиться даже в тени. Следующий важный момент – одежда. Она должна быть свободной, из натуральных тканей, желательно светлых оттенков и нужно обязательно носить головной убор даже в тени», - добавила Бережанская.

В свою очередь кандидат медицинских наук, врач-педиатр Павел Бережанский дал несколько советов, как летом избежать солнечных ожогов. Во-первых, необходимо пользоваться солнцезащитным кремом, однако, он не дает полной защиты от лучей. Крем нужно наносить за 15 минут до выхода на солнце на все открытые участки тела. Действие крема сохраняется два часа.

«Единственное, что хорошо защищает от солнечной активности, – это нахождение в помещении или под хорошим навесом. Кожа после солнечного ожога отмирает, поэтому и шелушится, и ее «оживить» уже нельзя ни кефиром, ни кремом после загара», - заключил врач.