РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. В подмосковных Люберцах на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ с 25 июня будут соблюдать все противоэпидемиологические меры безопасности, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

С 25 июня по 1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Для профилактики и недопущения распространения коронавируса на всех участках городского округа Люберцы будут строго соблюдаться меры предосторожности.

«Безопасность избирателей - наш приоритет. Поэтому все без исключения места для голосования, в том числе во дворах, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Каждому избирателю на входе измерят температуру, выдадут маску, перчатки и ручку. Помещения будут регулярно дезинфицировать, присутствие врачей предусмотрено на каждом участке», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что жители с температурой выше 37,2 градуса смогут проголосовать отдельно от остальных.

Также созданы условия для минимизации контакта между избирателями - одновременно смогут проголосовать всего 1-2 человека. При этом в течение часа в помещении будут находиться порядка 8-12 человек.

Подробнее о процедуре голосования можно узнать на сайте ЦИК www.cikrf.ru или по телефону избирательной комиссии Люберец: 8(498) 553-99-72.

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