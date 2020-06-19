РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 июн. В память о погибших в Великой Отечественной войне в Домодедове высадили «Сад памяти», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«В год 75-летия Победы в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, на территории войсковой части села Ильинское появился «Сад памяти». 75 плодовых деревьев вместе с солдатами и офицерами части высадили депутат Мособлдумы Олег Жолобов, депутат совета депутатов Владимир Редькин и полковник Карапузов Александр», - говорится в сообщении.

С торжественной речью к участникам акции обратились ветеран части, полковник в отставке Николай Епифанов и руководитель домодедовского отделения «Боевое братство» Алексей Кирин.

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