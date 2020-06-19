РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 июн. В подмосковных Котельниках пресекли незаконную торговлю из прицепа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На этой неделе поступило несколько обращений от жителей о незаконном размещении торгового прицепа в микрорайоне Белая Дача. Сотрудники отдела потребительского рынка провели рейд.

«Факт подтвердился. Несанкционированная торговля была пресечена силами сотрудников администрации и полиции. Собственнику транспортного средства было указано о необходимости освободить территорию и убрать припаркованный автоприцеп, который загораживал видимость выезда другим участникам дорожного движения», - говорится в сообщении.

В настоящий момент прицеп убрали.