РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 июн. В подмосковных Котельниках пресекли незаконную торговлю из прицепа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
На этой неделе поступило несколько обращений от жителей о незаконном размещении торгового прицепа в микрорайоне Белая Дача. Сотрудники отдела потребительского рынка провели рейд.
«Факт подтвердился. Несанкционированная торговля была пресечена силами сотрудников администрации и полиции. Собственнику транспортного средства было указано о необходимости освободить территорию и убрать припаркованный автоприцеп, который загораживал видимость выезда другим участникам дорожного движения», - говорится в сообщении.
В настоящий момент прицеп убрали.
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