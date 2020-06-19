РИАМО - 19 июн. Каждый год в Московской области население увеличивается на 90 тысяч человек, сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание с представителями отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями распространения коронавируса.

«Очень надеемся, Владимир Владимирович, что <...> будет принято решение по инфраструктурным облигациям, <…> потому что население области растет на 90 тысяч в год, <...> требуются новые дороги и новые инфраструктурные, инженерные коммуникации», — сказал Воробьев в ходе совещания.

По данным Росстата, численность населения Подмосковья на 2020 год составляет 7,69 миллиона человек. В регионе наблюдается устойчивый рост населения.