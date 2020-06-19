РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 19 июн. Депутат Мособлдумы Владимир Жук и глава округа Дзержинский Людмила Иванова поздравили медиков округа в преддверии профессионального праздника, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

В канун Дня медицинского работника поздравления с профессиональным праздником получали трудовые коллективы Дзержинской городской больницы, Московской областной станции скорой медицинской помощи и Медико-санитарной части №152. Из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, вместо привычного торжества во Дворце культуры «Энергетик» администрация Дзержинского организовала праздник на свежем воздухе у зданий медучреждений.

«Огромное человеческое спасибо всем, начиная от младших санитарок и заканчивая главным врачом, за ваш труд, за вашу работу. Мы вместе с вами прошли очень тяжелый путь в два месяца. Да, у нас есть потери, о которых мы скорбим и сожалеем. Но пандемия дала нам понять, что мы - настоящая команда. Вместе можем преодолеть любые трудности. Желаю вам крепкого здоровья, счастья вам и вашим семьям. Хочу, чтобы вы чаще улыбались, с хорошим настроением приходили на работы, а благодарные пациенты награждали вас добрым словом», - сказала Иванова.

Она вручила почетные грамоты за большой личный вклад в развитие системы здравоохранения в связи с празднованием Дня медицинского работника наиболее отличившимся специалистам городской больницы и областной станции скорой помощи.

«Медики – это особые люди. Работать врачом, пропускать через себя все невзгоды, с которыми люди приходят в медицинское учреждение, может только человек с большим сердцем. И пусть мы прошли уже острую фазу распространения коронавирусной инфекции, последствия тяжелой борьбы с невидимым врагом еще долго будут откликаться в нас. Хочу поблагодарить вас за проделанную работу, за спасение многих жизней. Крепкого вам здоровья, благополучия, сил и терпения. С праздником!» - отметил Жук.

Парламентарий вручил знак Московской областной думы «За труды» за особые заслуги по борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции, высокий профессионализм и в связи с Днем медицинского работника врачу-терапевту Дзержинской городской больницы Антонине Александровой, врачу анестезиологу-реаниматологу Виктору Котляру, а также почетную грамоту главной медицинской сестре Ирине Вороновой.