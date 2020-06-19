РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Подмосковный Подольск находится на пятом месте в Московской области по выявленным случаям Covid‑19, наибольший всплеск заболеваемости пришелся на май, сообщил на пресс-конференции глава Подольска Николай Пестов.

В администрации округа прошла пресс-конференция с главами лечебных учреждений. В ней приняли участие главный врач ГБУЗ Московской области «Подольская городская клиническая больница» Вардан Геворкян, главный врач ГБУЗ региона «Подольская городская клиническая больница №3» Марина Черногорова, главный врач ГБУЗ региона «Климовская городская больница №2» Иоланта Буравцова, заведующая Южным филиалом Московской областной станции скорой медицинской помощи Алла Беляева, заместитель главы администрации по вопросам здравоохранения и развития потребительского рынка Александр Скобенников.

«Об обеспеченности и результатах лечения скажу лишь одно. На сегодняшний день по городскому округу у нас 3 382 выявленных случая заражения коронавирусом. В абсолютном выражении это самый высокий показатель в Московской области. Если взять цифры в расчете на 10 тысяч населения, то мы занимаем пятую строку в регионе после Королева, Клина, Шатуры, Лотошина», - сказал Пестов.

По его словам, большой всплеск заболеваний был зафиксирован в мае и связан с двумя выявленными очагами распространения инфекции, в том числе в общежитии микрорайона Львовский и в одном из корпусов Климовского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где выявили 58 случаев заражения.

Всего в Подольске 22 государственных учреждения здравоохранения Московской области. В них трудится 1 385 врачей и более 2 700 средних медицинских работников. Больных Covid‑19 лечат в инфекционном корпусе Подольской городской клинической больницы, Климовской городской больнице, Львовской районной больнице.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- С 25 июня в Подмосковье могут вернуться к работе объекты розничной торговли любой площади.

- Подмосковные музеи начнут принимать посетителей с 25 июня.

- Детские лагеря в Московской области начнут работать с 15 июля.

- Фитнес-центры Подмосковья возобновят работу с 1 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Самые важные новости дня в карточках.

- Жители Подмосковья теперь могут сдать бесплатный тест на антитела к Covid-19.

- В двух музеях Москвы появятся экспозиции, посвященные пандемии.

- Треть зараженных коронавирусной инфекцией дошкольников способна стать опасным разносчиком болезни для окружающих людей.

- В столице в четыре раза сократился прирост новых случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.