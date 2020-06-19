РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 июн. Депутат Госдумы, летчик-космонавт, герой России, член Генерального совета партии «Единая Россия» Максим Сураев осмотрел ход строительства футбольно-тренировочного поля в 25 микрорайоне городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте Сураева.

«Распространение коронавируса внесло свои коррективы в строительство, сроки немного сдвигаются, но думаю, что к концу 2021 года объект будет сдан. Осталось немного - закрыть контур, провести внутренние инженерные сети и отделку помещений, положить чистовые покрытия поля и дорожек. Место замечательное, на матчи, которые будут проводиться здесь сможет прийти до 1000 зрителей, плюс жители близлежащих домов смогут наблюдать за ходом поединков прямо из своих квартир», - написал депутат.

Он отметил, что это самый центр города, густонаселенный район, и, конечно, спортивной инфраструктуры здесь не хватает. Данный стадион строится с 2017 года, сейчас проведены все основные работы по устройству основания поля, дренажной системы и трубопроводов, системы орошения, наружных инженерных сетей и ограждения, трибун и подтрибунных помещений, которые будут многофункциональными. Здесь разместятся секции бокса, гимнастики и другие.