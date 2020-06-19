РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Глава Подольска Николай Пестов представил своего нового заместителя по вопросам здравоохранения и развития потребительского рынка, им стал бывший главный врач Подольского роддома Александр Скобенников.

В преддверии Дня медицинского работника в администрации округа прошла пресс-конференция с главами лечебных учреждений. В самом начале Пестов представил своего нового зама.

«Представляю своего заместителя по вопросам здравоохранения и развития потребительского рынка Александра Скобенникова в публичном пространстве впервые. Его назначили на должность с 1 июня. До этого Скобенников был главным врачом Подольского родильного дома, депутатом совета депутатов городского округа Подольск и возглавлял комиссию по социальным вопросам», - сказал Пестов.

В настоящее время исполняющей обязанности главного врача в Подольском роддоме стала Татьяна Алексеенко. Ранее она была заместителем главного врача по медицинской части и общебольничному медицинскому персоналу.