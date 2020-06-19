РИАМО - 19 июн. В подмосковной Коломне осенью завершится масштабное благоустройство зоны отдыха Запрудского парка, там оборудуют освещение, проложат дорожки для прогулок, высадят деревья и кустарники, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Коломну с рабочим визитом в пятницу. О ходе работ в городе доложил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«В парке планируется восстановить классическую лучевую планировку дорожек сквера, ротонду, установить городские часы и стилизованные малые архитектурные формы. Кроме того, появится детская игровая площадка, откроется уличная библиотека и будет проведено озеленение. Также появится система видеонаблюдения и освещение», — говорится в сообщении.

Также губернатору рассказали о выполненных работах по благоустройству пешеходного туристического маршрута «Улица Зайцева и Москворецкая набережная», который был открыт в прошлом году.

На территории высажены растения, у реки установили понтоны из натурального дерева. На маршруте также появились малые архитектурные формы, дополнительное освещение и камеры видеонаблюдения, а также велодорожки. Плавные спуски и места для отдыха оборудованы для маломобильных групп населения. Кроме того, обновлен сквер перед кремлевской стеной в районе Ямской башни.

Губернатор обсудил с жителями благоустройство места обнаружения фрагмента часовни святого Александра Невского на площади Двух революций. Здесь в 2017 году нашли фундамент памятной часовни 1866 года постройки. Проект благоустройства памятника стал одним из победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Торжественное открытие мемориала русскому воинству «Часовня святого Александра Невского» состоялось в прошлом году в День народного единства. Место обнаружения исторического объекта накрыли стеклом и организовали смотровую площадку, а также установили мультимедийные экраны с информацией.