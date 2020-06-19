РИАМО - 19 июн. По льготной ипотеке под 6,5% годовых приобретается порядка 90% жилой недвижимости на территории Московской области, сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание с представителями отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями распространения коронавируса.

«Очень важно, что было принято решение по ипотеке, для Московской области — особенно. <…> У нас за 90% зашкаливает количество жилья, которое приобретается именно по этой программе. Я напомню, что это 8 миллионов (рублей - ред.) лимит и ставка 6,5%», — сказал Воробьев в ходе совещания.

Губернатор также доложил президенту, что у подмосковных предпринимателей пользуется спросом мера поддержки по зарплате сотрудникам.

«Та программа защиты занятости, которую вы предложили (Владимир Путин – ред.) она, наверное, самая востребованная сейчас», — добавил Воробьев.

Программа льготного кредитования на покупку квартир в новостройках под 6,5% годовых была запущена по поручению президента Владимира Путина в мае текущего года. Взять ипотеку по данной ставке можно будет до 1 ноября 2020 года.