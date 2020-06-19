РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июн. Представители Общероссийского народного фронта посетили первую горобольницу подмосковного Красногорска в пятницу и в преддверии Дня медицинского работника вручили сертификаты на услуги в центр красоты, сообщается в группе лечебного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«С Днем медицинского работника персонал амбулаторно-поликлинических учреждений Красногорской городской больницы №1 поздравили и представители Общероссийского народного фронта. Профессор-хирург, член штаба ОНФ Юрий Фокин вручил сертификаты на услуги в центр красоты «Ромашки», говорится в сообщении.

Фокин отметил, что медики Красногорской больницы подошли к своему профессиональному празднику с хорошими результатами не только в лечении коронавируса, но и в лечении онкологических больных, дорожной травмы.

«Ваш травмцентр является одним из ведущих. Я думаю, что медицина Красногорска поднимется выше еще, когда в эксплуатацию будет введена детская областная больница», - заключил Фокин.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- С 25 июня в Подмосковье могут вернуться к работе объекты розничной торговли любой площади.

- Подмосковные музеи начнут принимать посетителей с 25 июня.

- Детские лагеря в Московской области начнут работать с 15 июля.

- Фитнес-центры Подмосковья возобновят работу с 1 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Самые важные новости дня в карточках.

- Жители Подмосковья теперь могут сдать бесплатный тест на антитела к Covid-19.

- В двух музеях Москвы появятся экспозиции, посвященные пандемии.

- Треть зараженных коронавирусной инфекцией дошкольников способна стать опасным разносчиком болезни для окружающих людей.

- В столице в четыре раза сократился прирост новых случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.