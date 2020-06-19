РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 июн. Госавтоинспекторы подмосковной Балашихи в ходе рейдов выявят нарушителей правил дорожного движения среди мотоциклистов, мероприятия завершатся 21 июня, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с 19 по 21 июня проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист», направленное на профилактику и снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с участием мототранспорта, на пресечение нарушений ПДД водителями мототехники, не достигшими 16-летнего возраста», – говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено профилактической работе в садовых и дачных товариществах, коттеджных поселках, расположенных на территории обслуживания.

Госавтоинспекция обращает внимание взрослых, что необходимо особенно контролировать детей, исключить возможность их доступа к ключам от мотоциклов, запретить управление скутерами без прав и навыков вождения.