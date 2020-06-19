РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июн. В подмосковном Красногорске 14 медработников получили грамоты и благодарственные письма от главы округа Эльмиры Хаймурзиной в преддверии Дня медицинского работника, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В преддверии Дня медицинского работника Хаймурзина посетила инфекционное отделение ГБУЗ Московской области «Красногорская городская больница №1» на улице Речной в пятницу.

«В честь праздника глава округа вручила 14 врачам и медсестрам, которые лечат пациентов с Covid-19, почетные грамоты и благодарственные письма», - говорится в сообщении.

Глава округа отметила, что сейчас, в период пандемии коронавируса, весь мир увидел, какую огромную работу делают медики.

«Мы не устаем говорить вам спасибо за ваш самоотверженный труд. Пожалуй, самая благородная профессия – это ваша - спасать человеческие жизни», - обратилась к медикам Хаймурзина.

Еще 10 медработников наградила депутат Мособлдумы Галина Уткина. Мероприятие сопровождалось музыкальными подарками в исполнении народного коллектива ансамбля «Купина», эстрадного певца Сергея Избаша и других артистов.

В пятницу праздничные концерты прошли и для медиков в других больницах и поликлиниках.

«В горокруге Красногорск в сфере медицины работают 5,3 тысячи человек», - заключается в материале.