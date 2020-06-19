РИАМО - 19 июн. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Подмосковье нормализовалась, эффективно бороться с вирусом региону помогло федеральное правительство, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание с представителями отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями распространения коронавируса.
Он отметил, что очень тяжелая ситуация сложилась в регионе в конце апреля и в первых числах мая, когда на все Подмосковье было свободно около 300 коек.
«Нас здесь очень сильно поддержало федеральное правительство, нам выделили средства. И 7 тысяч коек мы в два раза увеличили», - добавил Воробьев.
С начала пандемии в Подмосковье выявили 52 729 случаев заражения коронавирусом, вылечились 21 448 человек, скончались 755 пациентов.
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Текстовая трансляция
19 ИЮНЯ
- С 25 июня в Подмосковье могут вернуться к работе объекты розничной торговли любой площади.
- Подмосковные музеи начнут принимать посетителей с 25 июня.
- Детские лагеря в Московской области начнут работать с 15 июля.
- Фитнес-центры Подмосковья возобновят работу с 1 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.
- Самые важные новости дня в карточках.
- Жители Подмосковья теперь могут сдать бесплатный тест на антитела к Covid-19.
- В двух музеях Москвы появятся экспозиции, посвященные пандемии.
- Треть зараженных коронавирусной инфекцией дошкольников способна стать опасным разносчиком болезни для окружающих людей.
- В столице в четыре раза сократился прирост новых случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.
- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.
- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.
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