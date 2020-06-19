РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июн. Русло реки Сходня расчищают рядом с СНТ «Текстильщик» в подмосковном Красногорске по просьбе местных жителей, сообщается в Instagram-аккаунте администрации округа.

«В Красногорске рядом с СНТ «Текстильщик» сотрудники МБУ КГС расчищают русло реки Сходня. Об этом просили местные жители - в период недавних обильных дождей уровень реки сильно поднялся», - говорится в сообщении.

В районе деревни Гаврилково определены пять проблемных точек – заторов, которые будут ликвидированы.

«Весь собранный мусор – ветки, бревна и поваленные деревья – вывезут на специализированный полигон», - заключается в материале.