РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 июн. В День памяти и скорби члены балашихинского отделения партии «Единая Россия» примут участие в более чем 20-ти мероприятиях по возложению цветов к обелискам Победы и чествованию фронтовиков, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

22 июня состоится целый ряд мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. Решение об этом было принято в ходе заседания фракции «Единая Россия» в совете депутатов Балашихи, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. Ефимов поддержал инициативу партийцев и предложил также навестить ветеранов для их поздравления накануне Парада Победы, который состоится 24 июня в Москве.

«Этот год посвящен чествованию наших фронтовиков. Важно продолжать общение с ветеранами. По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова вместе с депутатами городского совета мы развезем памятные сувениры нашим победителям, которые подготовлены Московской областной думой», - сказал Ефимов.

Он добавил, что 22 июня также запланировал возложение цветов к памятникам в микрорайонах Заря и Железнодорожный и пригласил городских депутатов к участию в мероприятии.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» Вячеслава Глазунова, в День памяти и скорби, помимо акции «Свеча Памяти», которая пройдет в дистанционном формате, партийцы посетят обелиски Победы, возложат цветы и венки к захоронениям героев Великой Отечественной войны.