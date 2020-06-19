РИАМО - 19 июн. Двух жителей Дмитрова 22 и 26 лет задержали при попытке расплатиться фальшивой купюрой в магазине в Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился представитель магазина, у которого вызвало сомнение подлинность купюры.

«По результатам исследований установлено, что купюра изготовлена не на предприятии Гознака, а выполнена электрографическим и струйным способами печати», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Между тем, сотрудники правоохранительных органов установили причастность злоумышленников к шести аналогичным преступлениям на территории городского округа.

Задержанные пояснили, что банкноты они приобрели в интернете. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».