РИАМО - 19 июн. Порядка 15% звонков в единый региональный call-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступает от жительниц других регионов России, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Всего из регионов с осени прошлого года поступило больше 10 тысяч звонков. Всего операторы приняли свыше 69 тысяч звонков. Еще больше 64 тысяч исходящих вызовов поступило для обратной связи.

«Операторы call-центра, а также специалисты перинатальных центров и роддомов Московской области, которые находятся на постоянной связи с экспертам горячей линии, помогают решить все возникающие вопросы дистанционно. Роды в Подмосковье доступны для жителей любого региона РФ, перинатальные центры и роддома Московской области продолжают работать в условиях режима повышенной готовности с соблюдением всех необходимых санитарных норм», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазараева.

Особо популярной горячая линия стала во время пандемии. Специалисты call-центр «Стань мамой в Подмосковье» по телефону 8-800-550-30-03 готовы проконсультировать по вопросам родов в медицинских организациях Подмосковья, рассказать о предлагаемых услугах для беременных и молодых родителей, записать к врачу или подобрать наиболее удобный роддом.