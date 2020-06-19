РИАМО - 19 июн. Порядка 15% звонков в единый региональный call-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступает от жительниц других регионов России, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
Всего из регионов с осени прошлого года поступило больше 10 тысяч звонков. Всего операторы приняли свыше 69 тысяч звонков. Еще больше 64 тысяч исходящих вызовов поступило для обратной связи.
Особо популярной горячая линия стала во время пандемии. Специалисты call-центр «Стань мамой в Подмосковье» по телефону 8-800-550-30-03 готовы проконсультировать по вопросам родов в медицинских организациях Подмосковья, рассказать о предлагаемых услугах для беременных и молодых родителей, записать к врачу или подобрать наиболее удобный роддом.
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