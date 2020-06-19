РИАМО - 19 июн. Пользователи приложения экологического проекта TrashBack, разработанного в подмосковном Реутове, разместили более 140 тысяч изображений и загрузили 22,5 тысячи фотографий отходов, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.
Загруженные данные в приложение TrashBack используются для обучения нейронной сети для автоматической идентификации отходов.
Для разметки отходов в мобильном приложении TrashBack необходимо было указывать тип упаковки на изображении. Также можно было сфотографировать и разметить свой мусор перед тем, как его выбрасывать. В обмен на каждую разметку выплачивались баллы, которые пользователи приложения могли потратить в магазинах на продукты или в торгово-сервисных предприятиях города.
Экологический проект TrashBack запустили в Реутове в октябре 2019 года. Программа внедрила в городском округе систему трекинга пакетов с отходами и промотивировала жителей за раздельный сбор мусора.
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