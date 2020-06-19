РИАМО - 19 июн. Пользователи приложения экологического проекта TrashBack, разработанного в подмосковном Реутове, разместили более 140 тысяч изображений и загрузили 22,5 тысячи фотографий отходов, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Экологический проект TrashBack подмосковного Реутова предложил пользователям в мобильном приложении размещать фотографии упаковок, которые могут быть переработаны и повторно использованы. За три месяца самоизоляции жители Реутова, а позже и всей России, разметили более 140 тысяч изображений и загрузили 22,5 тысячи своих фотографий отходов. Таким образом, сформировалась самая большая в мире база размеченных изображений упаковок, которые доступны к переработке», - говорится в сообщении.

Загруженные данные в приложение TrashBack используются для обучения нейронной сети для автоматической идентификации отходов.

Для разметки отходов в мобильном приложении TrashBack необходимо было указывать тип упаковки на изображении. Также можно было сфотографировать и разметить свой мусор перед тем, как его выбрасывать. В обмен на каждую разметку выплачивались баллы, которые пользователи приложения могли потратить в магазинах на продукты или в торгово-сервисных предприятиях города.

Экологический проект TrashBack запустили в Реутове в октябре 2019 года. Программа внедрила в городском округе систему трекинга пакетов с отходами и промотивировала жителей за раздельный сбор мусора.