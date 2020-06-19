РИАМО - 19 июн. В Московской области заработал сервис электронной помощи для предпринимателей – Telegram-бот «Бизнес-помощник в Подмосковье», его задачей является оперативное предоставление персонализированной информации о мерах поддержки бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня для бизнеса актуальна информация о мерах поддержки. С запуском Telegram-бота предпринимателям больше не нужно будет тратить время на звонки и электронную переписку, составляя подробное описание ситуации для получения нужной информации. Теперь воспользоваться электронным помощником можно с любого устройства, подключенного к сети интернет, и получить все ответы по мерам поддержки за считанные минуты», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.



В новом сервисе доступна вся информация о налоговых льготах, субсидировании, условиях получения льготного финансирования, возмещении затрат и других мерах поддержки бизнеса, действующих в Московской области.



Алгоритмы электронного помощника позволяют найти именно те решения, которые доступны для определенного вида предпринимательской деятельности.