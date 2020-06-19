РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 июн. Общественник при МУ МВД России «Мытищинское» Владимир Быковский отметил профессиональную организацию работы дежурной части полиции, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД.

В целях осуществления общественного контроля за деятельностью полиции представитель Общественного совета при МУ МВД России «Мытищинское» Владимир Быковский проверил работу дежурной части МУ МВД.

«Общественник ознакомился с действиями начальника смены дежурной части МУ МВД при поступлении сообщений о преступлениях и правонарушениях, а также с организацией работы дежурных смен. Быковский посмотрел, как работает система городского видеонаблюдения, отметил наличие образцов заявлений и графиков приема граждан руководящим составом МУ МВД», - говорится в сообщении.

По итогам проверки гость отметил профессиональную организацию работы дежурной части МУ МВД и дал положительную оценку действиям сотрудников полиции.