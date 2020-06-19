РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 июн. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в Балашихе вручил награды лучшим специалистам Московского областного онкологического диспансера в честь Дня медицинского работника, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В пятницу на торжественном собрании, которое прошло в онкодиспансере, Ефимов поблагодарил медиков за их ежедневный труд, поздравил с профессиональным праздником и вручил награды регионального парламента лучшим специалистам.

«Сегодня, как никогда, мы понимаем роль системы здравоохранения и медицинской помощи в нашей повседневной жизни, значимость высококлассных врачей и наличия современного оборудования в медучреждениях Подмосковья. Важно сегодня продолжить модернизацию наших поликлиник и больниц и, безусловно, сохранить ту материальную поддержку и страховые выплаты для специалистов отрасли», - сказал Ефимов.

Он пожелал медработникам крепкого здоровья, благополучия, стабильности и вручил знаки Мособлдумы «За труды» главному врачу медучреждения Владимиру Асташову и врачу-онкологу Татьяне Дудкиной, а также почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам учреждения.

Асташов поблагодарил депутата за поздравления и высокую оценку работы коллектива онкодиспансера, а также губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, правительство региона и Мособлдуму за поддержку.

Также Ефимов напомнил о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ и пригласил медиков и их семьи принять участие в голосовании.