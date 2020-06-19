РИАМО - 19 июн. В подмосковных поликлиниках любой житель региона теперь может сдать анализ на антитела к коронавирусу, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Для этого необходимо оформить запись в процедурный кабинет на портале госуслуг или по телефону: 8-800-550-50-30.

«ИФА-исследования позволяют выявить среди жителей Подмосковья тех, кто переболел коронавирусной инфекцией или болеет в бессимптомной форме, а также какой процент населения выработал иммунитет к Covid-19», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что ранее данное исследование было доступно только медицинским работникам и пациентам.

«Теперь мы открываем запись для всех жителей региона. Сейчас проводим около 8 тысяч исследований в сутки», — отметила министр.

Кроме того, в регионе проводится закупка дополнительного медицинского оборудования и необходимых материалов для проведения ИФА-исследований, которые будут поставлены в лаборатории Красногорска, Химок, Королева и Щелкова. Это позволит проводить до 20 тысяч исследований в сутки.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- С 25 июня в Подмосковье могут вернуться к работе объекты розничной торговли любой площади.

- Подмосковные музеи начнут принимать посетителей с 25 июня.

- Детские лагеря в Московской области начнут работать с 15 июля.

- Фитнес-центры Подмосковья возобновят работу с 1 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Самые важные новости дня в карточках.

- Жители Подмосковья теперь могут сдать бесплатный тест на антитела к Covid-19.

- В двух музеях Москвы появятся экспозиции, посвященные пандемии.

- Треть зараженных коронавирусной инфекцией дошкольников способна стать опасным разносчиком болезни для окружающих людей.

- В столице в четыре раза сократился прирост новых случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.