РИАМО - 19 июн. Врачи Московской области рассказали, как детям избежать перегрева во время жары, это поможет при нахождении на улице, в помещении, в автомобиле и даже в тени, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Младенцам в закрытой коляске грозит тепловой удар. Поэтому с них необходимо снимать все шапочки и кофточки, которые препятствуют теплоотдаче. У младенцев еще не развит теплообмен, и им очень сложно переносить жару. Их организм легче переносит переохлаждение. Зато обмен веществ более активный, чем у взрослых, поэтому тепло вырабатывается в больших количествах. Вот и получается, что тепловой удар у детей может быть и при 25 градусах в закрытом и влажном помещении», - рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

Она отметила, что детей необходимо одевать в свободную одежду из натуральных тканей и надевать им светлые панамы или шляпы.

Важно обращать внимание на употребление необходимого количества воды, чтобы компенсировать потерю жидкости организмом от дыхания и обильного потоотделения. Даже если ребенок заигрался и не просит пить – обязательно нужно дать ему воды.

«Вообще, летом нас везде преследует опасность из жары попасть в холод, и наоборот. Кондиционер, мороженое, вентиляторы, холодная вода – при резком переходе могут привести к заболеванию. Никогда не оставляйте ребенка в автомобиле, даже с открытыми окнами: пространство в салоне нагревается очень быстро. Гуляйте с ребенком в тени утром и вечером. В дневной солнцепек лучше быть дома. Если в квартире жарко – чаще купайтесь в ванной, принимайте душ», - добавила Одинаева.