РИАМО - 19 июн. По итогам первого полугодия 2020 года ожидаемый рост рождаемости в Подмосковье составит 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас рождаемость радует в 2020 году. Она по результатам шести месяцев будет где-то плюс 9%», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что перинатальный центр в Коломне в этом году примет десятитысячные роды.

При рождении ребенка в Московской области выдается набор «Я родился в Подмосковье», в который входят необходимые вещи для мамы и малыша. Вместо подарка можно получить 20 тысяч рублей.